º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢º£µ¨Ãæ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¡Ä¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¸·¤·¤¤É¾²Á²¼¤¹
¡¡±¦¸ªÄË¤Ç£¶£°Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Îº£µ¨Ãæ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç£´ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤À±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¡¢¡Ö¡Ê£Í£Ì£Â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡£²£°µåÃÄ°Ê¾å¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡ÖÎáÏÂ¤Î²øÊª¡×¤Î¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤¬¡¢Áá¤¯¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç£µ·î£±£³Æü¤Ë£É£ÌÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤éÌó£´¤«·î¡£Á°Æü¤Ë£³£Á¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤ÆÉüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î£µ²ó¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Ï¯´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀïÁ°¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÍÇ½¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤Èµå¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢£³£Á¤ÎÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤ë¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤½¤³¡Ê£Í£Ì£Â¤Î¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ÎÏ¯´õ¤Ï½é²ó¤Ë£²ËÜ¤Î£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ£´¼ºÅÀ¡££²²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶£¹µå¤Ç£³»Í»àµå£²Ã¥»°¿¶¡£¼«¸ÊºÇÂ®£±£¶£µ¥¥í¤Ë¤Û¤É±ó¤¤ºÇÂ®£¹£¶¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ¡¦£¹¥¥í¡Ë»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼ËÉ¸æÎ¨¤Ï£·¡¦£°£·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾º³Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡Ö£µ²ó¡×¡Ö£·£µµå¡×¤òÅê¤²¤¿¾å¤Ç·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö£µ²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤éÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢µå¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²Â¶¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤À¤«¤é¡£Ï¯´õ¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤ÈËÜ¿´¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±¦¸ª¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï¡Ö£±£°£°¡ó·ò¹¯¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¤À¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö£Ì£Á¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î£Ê¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ëº´¡¹ÌÚ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥É·³£³£Á¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Îº£µ¨ÆüÄø¤Ï£²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¤Þ¤Ç¡£Æ±µ¼Ô¤«¤é¡Öº£¸å¤Ï¡ÊµåÃÄ»ÜÀß¤Î¤¢¤ë¡Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ÇÄ´À°¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼ÂÀïÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÈ¿¥Æâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆºÇÁ±ºö¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï£¸ÅÐÈÄ¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£²¡£¸Î¾ã¼Ô¤¬½Ð¤¿»þ¤Ê¤ÉÍ»ö¤Ë¶ÛµÞ¾º³Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï»³ËÜ¤éÀèÈ¯¿Ø¤ÎËç¿ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¤Î©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÊÆ£±Ç¯ÌÜ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
¡¡¢§£²£µÇ¯£±·î£±£·Æü¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¶â£¶£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°²¯£±£´£°£°Ëü±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡£
¡¡¢§£²·î£±£±Æü¡¡¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£
¡¡¢§Æ±£²£±Æü¡¡°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡¢§£³·î£´Æü¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¡£ºÇÂ®£¹£¹¡¥£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¹¡¥£¸¥¥í¡Ë¤Ç£³²óÌµ¼ºÅÀ¡£
¡¡¢§Æ±£±£±Æü¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£´²óÌµ¼ºÅÀ¡£³«Ëë£²ÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤¬ÆâÄê¡£
¡¡¢§Æ±£±£¹Æü¡¡³«Ëë£²ÀïÌÜ¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤ËÅìµþ£Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££³²ó£±¼ºÅÀ¤Çº£µ¨Í£°ì£±£¶£°¥¥íÄ¶¡£
¡¡¢§£µ·î£³Æü¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¡£
¡¡¢§Æ±£±£³Æü¡¡±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç£É£ÌÆþ¤ê¡£
¡¡¢§£¸·î£±£´Æü¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç£¹£·Æü¤Ö¤ê¤ËÂÐ³°»î¹çÅÐÈÄ¤â£³²ó»ý¤¿¤º¡£
¡¡¢§£¹·î£²Æü¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼£´ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤â£µ²ó£´¼ºÅÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Ê¤é¤º¡£