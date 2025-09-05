【AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様】 2026年3月下旬 発売予定 価格：13,200円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様」を通販サイト「タカラトミーモル」にて予約受付を開始した。発売は2026年3月下旬を予定し、価格は13,200円。販売はタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定となっている。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場するライオン型ゾイド「ライガーゼロ」を帝国仕様のカラーリングで立体化したもの。赤とゴールドのゼロアーマーに黒を基調したカラーリングとなっている。

1/72スケールの組立キットで、電動ユニットによりスイッチを入れることで動物のリアルな歩行を再現。

目や胸部がLEDで点灯し、フェアリング、ダウンフォーススタビライザー、背中のイオンターボブースターなどの各パーツを手動で動かすことができる。また、ゼロアーマーを外すことで「素体」状態も再現可能。

コックピットに搭乗可能な、1/72のフィギュアが付属し、付属の台座にのせることで、その場で歩行動作を楽しむこともできる。

