ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１２４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式4日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 45395.80（+124.57 +0.28%）
ナスダック 21553.68（+55.95 +0.26%）
CME日経平均先物 42790（大証終比：+160 +0.37%）
欧州株式4日GMT15:08
英FT100 9226.80（+48.81 +0.53%）
独DAX 23768.95（+174.15 +0.74%）
仏CAC40 7706.68（-13.03 -0.17%）
米国債利回り
2年債 3.602（-0.014）
10年債 4.201（-0.016）
30年債 4.899（+0.002）
期待インフレ率 2.400（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.726（-0.014）
英 国 4.737（-0.011）
カナダ 3.363（-0.023）
豪 州 4.354（-0.064）
日 本 1.590（-0.037）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.52（-0.45 -0.70%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3603.00（-32.50 -0.89%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109707.88（-2555.79 -2.28%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1632万0144（-380199 -2.28%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
