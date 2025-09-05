NY株式4日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　45395.80（+124.57　+0.28%）
ナスダック　　　21553.68（+55.95　+0.26%）
CME日経平均先物　42790（大証終比：+160　+0.37%）

欧州株式4日GMT15:08
英FT100　 9226.80（+48.81　+0.53%）
独DAX　 23768.95（+174.15　+0.74%）
仏CAC40　 7706.68（-13.03　-0.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.602（-0.014）
10年債　 　4.201（-0.016）
30年債　 　4.899（+0.002）
期待インフレ率　 　2.400（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.726（-0.014）
英　国　　4.737（-0.011）
カナダ　　3.363（-0.023）
豪　州　　4.354（-0.064）
日　本　　1.590（-0.037）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.52（-0.45　-0.70%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3603.00（-32.50　-0.89%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109707.88（-2555.79　-2.28%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1632万0144（-380199　-2.28%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ