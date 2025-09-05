TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前0時33分に、洪水警報を松前町、内子町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を松山市、西予市、松前町に発表しました。

南予では、5日明け方まで土砂災害や高波に警戒してください。中予、南予では、5日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■宇和島市
□大雨警報
・土砂災害
　5日明け方にかけて警戒
・浸水
　5日未明に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□波浪警報
　5日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　4m

■西予市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■松前町
□大雨警報【発表】
・浸水
　5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　5日明け方にかけて警戒

■内子町
□洪水警報【発表】
　5日明け方にかけて警戒

■愛南町
□波浪警報
　5日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　4m