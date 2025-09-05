気象台は、午前0時33分に、洪水警報を松前町、内子町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を松山市、西予市、松前町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】愛媛県・松前町、内子町に発表 5日00:33時点

南予では、5日明け方まで土砂災害や高波に警戒してください。中予、南予では、5日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■松山市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

5日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





■宇和島市□大雨警報・土砂災害5日明け方にかけて警戒・浸水5日未明に警戒3時間最大雨量 70mm□波浪警報5日明け方にかけて警戒予想最大波高 4m■西予市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■松前町□大雨警報【発表】・浸水5日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】5日明け方にかけて警戒■内子町□洪水警報【発表】5日明け方にかけて警戒■愛南町□波浪警報5日明け方にかけて警戒予想最大波高 4m