【洪水警報】愛媛県・松前町、内子町に発表 5日00:33時点
気象台は、午前0時33分に、洪水警報を松前町、内子町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を松山市、西予市、松前町に発表しました。
南予では、5日明け方まで土砂災害や高波に警戒してください。中予、南予では、5日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報
・土砂災害
5日明け方にかけて警戒
・浸水
5日未明に警戒
3時間最大雨量 70mm
□波浪警報
5日明け方にかけて警戒
予想最大波高 4m
■西予市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■松前町
□大雨警報【発表】
・浸水
5日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
5日明け方にかけて警戒
■内子町
□洪水警報【発表】
5日明け方にかけて警戒
■愛南町
□波浪警報
5日明け方にかけて警戒
予想最大波高 4m