【STEYR SCOUT Elite】 開発：MODIFY 発売：Gunsmith BATON 7月31日 発売 価格：79,800円

HOBBY WatchのYouTubeチャンネルにて、BATONが7月31日に発売したボルトアクションエアーコッキングガン「STEYR SCOUT Elite」の実射動画を公開した。

「STEYR SCOUT Elite」は、「突スナ（突撃スナイパー）ライフル」というキャッチフレーズでBATONが2021年7月に日本国内向けに発売した「STEYR SCOUT」のアップグレード版。

調整しやすいホップ調整機構に加え、チークレストやショルダーパッドの調整機構、展開式バイポッド、予備マガジン収納スペースなどサバゲーに実用的な機能を多数備えている。

動画では、32m先の40cmのターゲットを撃つ様子を確認できる。また、レビュー記事では外観や使い心地について細かい数値も交えながら紹介している。是非ご覧いただきたい。

【「STEYR SCOUT Elite」実射】

