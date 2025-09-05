¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×Âè2²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼° ¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¼ó°Ì¥¡¼¥×¡¦24¿Í¤¬Ã¦Íî¡Ú1°Ì¡Á48°Ì°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/05¡Û9·î4Æü¡¢Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½é¤ÎÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24¿Í¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤ÈÆ±»þ¤ËÃ¦Íî¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×1°Ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÎý½¬À¸
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3²óÌÜ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Ï8·î14Æü¤«¤é8·î29Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMnet Plus¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÄ°¼Ô¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ËÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡£1Æü1²ó¡¢5¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£ÅêÉ¼³ä¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤¬50¡ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¤¬50¡ó¤ÎÈæÎ¨¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢½¸·×¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÉ¼¿ô¤ÏÅÀ¿ô¤È¤·¤Æ´¹»»¤µ¤ìÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¿Íµ¤K-POP³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¶¥¤¦¡È¥é¥ó¥¯ÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡É¤Î³Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»²²Ã¼Ô24¿Í¤Ï20ËüÅÀ¤Î¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖRose Blossom¡×¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡ÖLALALALA¡×¡Ê¥À¥ó¥¹¡Ë¡ÖFAMOUS¡×¡Ê¥é¥Ã¥×¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë5ËüÅÀ¤Î¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ç°Ì¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£TOP8¤Î¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²óÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥Þ¥µ¥È¤ÈVERIVERY¤Î¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡£8°ÌÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥«¥ó¥ß¥ó¤Ï¡Öº£²ó¤â¥È¥Ã¥×8°ÌÆþ¤ê¤ò¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥«¥ó¥ß¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢TOP8¤«¤éÀË¤·¤¯¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥µ¥È¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¼¡¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
16°Ì¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤Ï¡¢¡ÖÂè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç16°Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤â¤¦1ÅÙ¸µµ¤¤ò½Ð¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£3°Ì¤«¤é½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¡¢6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö½ç°Ì¤ÏÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¿3°Ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ºÆ¤ÓTOP8Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿5°Ì¤Î¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤â¹â¤¤½ç°Ì¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BOY STORY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¤Ï¡¢9°Ì¤«¤é4°Ì¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼·÷Æâ¤ËÂçÉý¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ATEEZ¤Î³Ú¶Ê¡ÖIce On My Teeth¡×¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐËÍ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ»¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤ÏBTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¦¥ê¥ª¡£5°Ì¤«¤é¤Î¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î¹â¤¤½ç°Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£
2°Ì¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ØHOLA SOLAR¡Ù¤Î¡ÖPlanet C ver.¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMAKEMATE1¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡£¡Öº£²ó¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¶ìÏ«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤³¤Î½ç°Ì¤ò¤ß¤ë¤È¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢ÉÔÆ°¤Î1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤Î¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÍ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÁ°¿Ê¤·¤è¤¦¤È·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î»×¤¤¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¤ÎÈ¯É½¼°¤Ç¤Ï¡¢ÂçÉý¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¿ô¡£¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥Ë¥ë¤Ï22¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤Î13°Ì¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Ï16¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¡¢11°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1°Ì¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë1261Ëü7136ÅÀ
2°Ì¡§¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë987,8363ÅÀ
3°Ì¡§¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë793,5026ÅÀ
4°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë710,6072ÅÀ
5°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë672,6629ÅÀ
6°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë623,5782ÅÀ
7°Ì¡§¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë601,1169ÅÀ
8°Ì¡§¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë516,3207ÅÀ
9°Ì¡§¥Þ¥µ¥È¡ÊK¡Ë
10°Ì¡§¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡ÊK¡Ë
11°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
12°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
13°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥¤¥ë¡ÊK¡Ë
14°Ì¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡ÊK¡Ë
15°Ì¡§¥¹¥ó¡¦¥Û¥ó¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
16°Ì¡§¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡ÊK¡Ë
17°Ì¡§¥ê¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë
18°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
19°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë
20°Ì¡§¥Ê¡¦¥æ¥ó¥½¡ÊK¡Ë
21°Ì¡§¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡ÊK¡Ë
22°Ì¡§¥æ¥á¥¡ÊK¡Ë
23°Ì¡§¥Õ¡¼¡¦¥Ï¥ó¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
24°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡ÊK¡Ë
--------------¤³¤³¤Þ¤Ç»ÄÎ±¡¢°Ê²¼Ã¦Íî--------------
25°Ì¡§¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ç¡¼¥¤¡¼¡ÊC¡Ë
26°Ì¡§¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
27°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
28°Ì¡§¥·¥å¥¨¡¦¥¹¡¼¥ì¥ó¡ÊC¡Ë
29°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë
30°Ì¡§¥æ¥ó¡¦¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
31°Ì¡§¥Ë¥¨¥ó¡¦¥Ü¡¼¡¦¥Û¥ó¡ÊC¡Ë
32°Ì¡§¥»¥ó¡ÊC¡Ë
33°Ì¡§¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊK¡Ë
34°Ì¡§¥¸¥ã¥ó ¥°¥¢¥ó¥·¥å¡¼¡ÊC¡Ë
35°Ì¡§¥¹¥ó¥¸¥¢¥ä¥ó¡ÊC¡Ë
36°Ì¡§¥¥à¡¦¥¤¥ó¥Õ¡ÊK¡Ë
37°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
38°Ì¡§¥¿¥Ä¥¡ÊK¡Ë
39°Ì¡§¥½¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë
40°Ì¡§¥è¥à¡¦¥¤¥§¥Á¥ã¥ó¡ÊK¡Ë
41°Ì¡§¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ó¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
42°Ì¡§¥¤¡¼¥Á¥§¥ó¡ÊC¡Ë
43°Ì¡§¥¥à¡¦¥É¥ó¥æ¥ó¡ÊK¡Ë
44°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
45°Ì¡§¥¥à¡¦¥Æ¥¸¥ç¡ÊK¡Ë
46°Ì¡§¥À¥ó¡¦¥Û¥ó¡¦¥Ï¥¤¡ÊC¡Ë
47°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊK¡Ë
48°Ì¡§¥¥à¡¦¥·¥Õ¥¡¥ó¡ÊK¡Ë
