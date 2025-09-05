台風15号は5日には四国地方にかなり接近し、上陸するおそれがあります。



徳島県では、5日昼前にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。



徳島県では、5日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



（9月4日 23：47）





［台風概況］

台風第15号は、4日21時には延岡市の東北東約40キロにあって、1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。





中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。5日には四国地方にかなり接近し、上陸するおそれがあり、徳島県には5日朝から昼前かけて最も接近する見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、徳島県では大気の状態が非常に不安定となっています。［降り始めからの総雨量］降り始め（3日17時）から4日23時までの総雨量は、那賀町木頭で 174.5ミリ、海陽で161.5ミリ、上勝町で131.5ミリなどとなっています。［雨の予想］徳島県では、5日昼前にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。5日の1時間雨量はいずれも多い所で、北部 60ミリ、南部 70ミリと予想されています。また、6日午前0時までの24時間に予想される雨量は、北部 120ミリ、南部 150ミリとなっています。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。［風の予想］徳島県では、5日夕方にかけて、海上を中心に強い風が吹く見込みです。5日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北部 陸上 13メートル（25メートル）海上 18メートル（25メートル）南部 陸上 13メートル（25メートル）海上 18メートル（25メートル）［波の予想］南部では、5日夜遅くにかけて、うねりを伴った高波となり、5日未明から昼過ぎにかけてはしける見込みです。北部でも、5日未明から夕方にかけて、うねりを伴った高波となる見込みです。5日に予想される波の高さ北部 3メートル うねりを伴う南部 4メートル うねりを伴う［防災事項］低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。（9月4日 23：47）