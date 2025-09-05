「Switch2 ポケモンレジェンズZAセット」本日9月5日より順次予約受付開始
【Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット】 9月5日～順次予約開始 10月16日 発売予定 価格：53,980円
・Nintendo Switch 2 ドック 【「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」（ダウンロード版）】
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
任天堂は、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の予約受付を本日9月5日から順次開始する。価格は53,980円。発売日は10月16日の予定。
本製品はSwitch2本体とソフト「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のダウンロード版をセットにしたエディション。ソフト「Pokemon LEGENDS Z-A」と同日に発売される形で、Switch2本体とソフトをセットにしつつ、価格を抑えた数量限定の商品になっている。
「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」
同梱内容【Nintendo Switch 2 日本語・国内専用】
・Nintendo Switch 2 ドック
・Joy-Con 2（L）/（R）
・Joy-Con 2 グリップ
・Joy-Con 2 ストラップ
・Nintendo Switch 2 ACアダプター・USB-C 充電ケーブル
・ウルトラ ハイスピード HDMI ケーブル
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。