【Amazonセール】ASUSゲーミングノート「TUF Gaming」やデスクトップ「ROG Strix」などがお買い得
「TUF Gaming A16 FA608UM」
Amazonにて、ASUSのゲーミングPCがセール価格で販売されている。セール期間は9月18日23時59分まで。
今回のセールでは、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU搭載ノートPC「TUF Gaming A16 FA608UM」や、GeForce RTX 4060搭載デスクトップPC「ROG Strix G13CHR」などがお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
【Amazon.co.jp 限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UM
【CPU】AMD Ryzen 7 260 8 コア/16 スレッド プロセッサ
【メモリ】32GB DDR5-5600
【スロット】SODIMMスロット×2 (空き×0)
【ストレージ】512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU(最大115W)
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】イェーガーグレー
【本体サイズ】354.0×269.0×17.9～25.7mm（幅×奥行×高さ） 約2.2kg
【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット (165Hz)
【バッテリー駆動】約12.2時間 (動画再生時) / 約22.2時間 (アイドル時)
【消費電力】最大約240W
※本製品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルFA608UM-R7R5060(B0FC2485B9)のストレージ容量は1TBなのに対し、本商品は512GBとなっています。
ASUS ゲーミングデスクトップPC ROG Strix G13CHR
【CPU】インテル Core i5-14400F プロセッサー
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【本体カラー】エクストリームダークグレー
【サイズ】180.0×428.0×430.0mm（幅×奥行×高さ）、約8.0kg
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】 1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4060 (最大115W)
【通信機能】LAN:2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45),無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E),Bluetooth 5.3