秋篠宮家の長男・悠仁さまがあす、誕生日と成年式を迎えるにあたり、宮内庁が悠仁さまの筑波大学での映像と写真を公開しました。

悠仁さまはあす、19歳の誕生日を迎え、男性皇族限定の儀式「成年式」に臨まれます。

宮内庁はきょう、悠仁さまが筑波大学のキャンパス内を自転車で走る映像と写真を公開しました。ヘルメットをかぶり、自身の自転車で構内を移動する様子や、大学内の池で動植物を観察される姿が収められています。

悠仁さまは今年4月、茨城県の筑波大学生命環境学群・生物学類に入学されました。宮内庁によりますと、入学後の悠仁さまは、スポーツの行事で同じ学類の友人たちとドッジボールをしたり、大学の「宿舎祭」でベビーカステラを販売するなどして、大学生活を楽しまれているということです。

悠仁さまは、あすの成年式で、▼装束姿で成年用の冠を授かる「加冠の儀」、▼両陛下に成年のあいさつをする「朝見の儀」など、さまざまな儀式にのぞまれます。

夜には帝国ホテルでお祝い行事が開かれ、皇族方が出席されるほか、親族らも参加する予定です。

成年式は父・秋篠宮さま以来40年ぶりで、当時の例にならって行われます。