¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤£Ã¡Û¿û¾ÏºÈ £²ÆüÌÜ£Ä£Ò¤Ï£¶¹æÄú¡¡¥Á¥ë¥È³ÑÅÙ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ°ì·â»ÅÍÍ¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡×¤¬£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¿û¾ÏºÈ¡Ê£³£·¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï½éÆü£²¡¢£¶Ãå¡£µ¡¤Î´¶¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿¤Ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï£±£°ÅÀËþÅÀ¤Ç£´ÅÀ¤°¤é¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤Ï£±£²£Ò¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡×¡£ÏÈ¤Ï£¶¹æÄú¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¶¯¿¤Ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¥Á¥ë¥È£²¡¦£µÅÙ¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ê¿ÏÂÅç¤Ï£²¡¦£µÅÙ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£Ä«¡¢¿åÌÌ¤ò¸«¤Æ·è¤á¤Þ¤¹¡×¤È¿µ½Å¤Ë¥Á¥ë¥È³ÑÅÙ¤òÁªÂò¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£