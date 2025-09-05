Amazonにて、Nintendo Switch 2関連の周辺機器をセール価格で販売している。期間は9月18日23時59分まで。

本セールの対象商品にはNintendo Switch 2に対応した収納ケースをはじめ、冷却ファンドッグ、コントローラーなどがラインナップ。

収納ケースはNintendo Switch 2本体の収納に加え、ゲームカードやケーブル類も収納することができる。

冷却ファンドッグはデュアルファンを搭載し、風量3段階調節することで本体の熱を素早く排出。また、8種類のRGBライトエフェクトを搭載。壁掛けにも対応し、Type-Cケーブルが付属する。

コントローラーはプロコン仕様で、6軸ジャイロセンサーなどを搭載している。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。