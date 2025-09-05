◇大学ゴルフ 第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA 第2日（2025年9月4日 静岡県 グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）

女子団体戦で5打差2位から出た日大が首位を奪った。台風の影響で14分の降雨中断がある中、通算3アンダーでカリフォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）に1打差をつけ逆転した。

初日に個人戦で65をマークしトップに立った倉持凪（2年）は最終組で回り、72と1つスコアを落としたものの、チームの浮上に貢献した。

「団体戦は自分の1打で勝ち負けが決まる状況もあるので個人戦よりも緊張します。今日は史上最強くらいに緊張しました」

前半は2番で4メートルのバーディーを決める幸先の良い滑り出しを見せた。だが5番でボギーを叩く。12番で再びバーディーを決めて盛り返したものの、14番パー3で第1打をグリーン奥に外し痛恨のダブルボギー。それでも、そこからパーでしのいで耐える。最終18番では「これを外したら負けちゃうかなと思って、めちゃ緊張しました」という1メートルのスライスラインを決めて貴重なパーセーブ。同ホールでUCLAのホワンがボギーを叩いて土壇場で逆転した。

「昨日は乗りに乗ってたんですけど、今日はバーディーが全然取れなくて。チャンスを待つラウンドでした。それでスコアがアンダーになった時に気合が入り過ぎて（14番のパー3でティーショットを）大オーバーしてしまった。そのあと（取材や中継の）カメラが凄い増えて、史上最強くらいに緊張したんですけど、その後パーでずっと落ち着いてプレーできたのは良かったです」とうなずいていた。