【ローマ＝倉茂由美子】イタリアのファッションブランド、アルマーニ・グループは４日、ブランドの創設者で世界的デザイナーのジョルジオ・アルマーニさんが死去したと発表した。

９１歳だった。軽くて柔らかなスーツで紳士服に革命を起こし、「モード界の帝王」と呼ばれた。

同社は声明で「愛する人たちに囲まれて安らかに亡くなった。最後の日まで会社やコレクション、将来のプロジェクトに自身をささげた」と悼んだ。死因は明らかにしていない。

伊北部ピアチェンツァ生まれ。百貨店勤務を経てデザイナーとなり、１９７５年に建築家のセルジオ・ガレオッティ氏と共に服飾ブランド「アルマーニ」を創設。上質な素材、シンプルなデザイン、落ち着いた色調のスーツが評判となった。

百貨店勤務時、富裕層の顧客が気軽に羽織れるジャケットを買い求めていたことに着想を得て、芯地やパッドを取り去った「アンコンストラクテッド（構築的ではない）ジャケット」を売り出した。伝統的なテーラードジャケットとは対照的で、着心地の良さと柔らかなシルエット、格式張らない着こなしが受け、大流行した。

米ハリウッド映画「アメリカン・ジゴロ」（８０年）で主演のリチャード・ギアさんの衣装を手がけたことを機に、「紳士服のアルマーニ」として世界的に有名になった。数多くの映画俳優やサッカー選手らに愛用され、アルマーニのスーツを着ることは成功物語の象徴となった。

日本には９０年前後に本格進出した。日本好きで知られ、和食レストランも展開した。