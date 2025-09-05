画像はスクウェア・エニックスの作品ページ（https://magazine.jp.square-enix.com/top/comics/detail/9784301000372/）より

【「有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた」2巻】 9月5日 発売 価格：770円

スクウェア・エニックスは、マンガ「有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた」の2巻を9月5日に発売する。価格は770円。

本作は茨木野氏が手掛けたライトノベルのコミカライズ版。登録者数100万人越えの大人気VTuber「いすずワイン」を妹にもつ主人公が、なぜかネットの人気者になってしまう成り上がりVTuberラブコメとなっている。

2巻では主人公が業界トップの美少女VTuber・天龍川アルクに気に入られる一方、愛が重めの妹・いすずも黙っていない……という展開が繰り広げられる。

なお各書店や電子書店では、購入特典も用意されている。

【「有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた」2巻あらすじ】

またバズっちゃったね……お兄ちゃん♡

俺の義理の妹・いすずは、登録者数100万人越えの大人気VTuber【いすずワイン】。いすずの配信切り忘れがきっかけで、なぜかネットの人気者になった俺は、いつの間にかVTuberデビューまですることに!! 業界トップの美少女VTuber・天龍川アルクにも気に入られているみたいだけど、愛が重めの妹・いすずが黙っているはずがなく――!?

失敗するほど愛される痛快成り上がりVTuberラブコメ、他のヒロイン達とも急接近してますますにぎやかな第2巻!!



