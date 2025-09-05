「有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた」2巻が本日発売！ 描き下ろし購入特典も業界トップのVTuberにも気に入られて……
画像はスクウェア・エニックスの作品ページ（https://magazine.jp.square-enix.com/top/comics/detail/9784301000372/）より【「有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた」2巻】 9月5日 発売 価格：770円
スクウェア・エニックスは、マンガ「有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた」の2巻を9月5日に発売する。価格は770円。
本作は茨木野氏が手掛けたライトノベルのコミカライズ版。登録者数100万人越えの大人気VTuber「いすずワイン」を妹にもつ主人公が、なぜかネットの人気者になってしまう成り上がりVTuberラブコメとなっている。
2巻では主人公が業界トップの美少女VTuber・天龍川アルクに気に入られる一方、愛が重めの妹・いすずも黙っていない……という展開が繰り広げられる。
なお各書店や電子書店では、購入特典も用意されている。
【9/5発売店舗特典情報①】- 塩たこ焼き🧂🐙単行本発売中！ (@tako_8_yaki) August 27, 2025
有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた2️⃣巻
アニメイト様購入特典は
＼描き下ろしイラストペーパー🧊／
夏仕様のいすずちゃんを
描き下ろさせていただきました！
※各書店様で予約開始しております🎉 pic.twitter.com/kJ8HscLUcD
【9/5発売店舗特典情報②】- 塩たこ焼き🧂🐙単行本発売中！ (@tako_8_yaki) September 2, 2025
有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた2️⃣巻
メロンブックス様購入特典は
＼描き下ろしイラストカード🍉／
※各書店様で予約開始しております🎉#ぶいにい #マンガUP pic.twitter.com/yJXN1TXXpb
【「有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた」2巻あらすじ】
【9/5発売店舗特典情報③】- 塩たこ焼き🧂🐙単行本発売中！ (@tako_8_yaki) September 3, 2025
有名VTuberの兄だけど、何故か俺が有名になっていた2️⃣巻
電子書店様購入特典は
＼バカンスイラスト🍹／
発売まであと2日！！
※各書店様で予約開始しております🎉#ぶいにい #マンガUP pic.twitter.com/mhUd8McEAG
またバズっちゃったね……お兄ちゃん♡
俺の義理の妹・いすずは、登録者数100万人越えの大人気VTuber【いすずワイン】。いすずの配信切り忘れがきっかけで、なぜかネットの人気者になった俺は、いつの間にかVTuberデビューまですることに!! 業界トップの美少女VTuber・天龍川アルクにも気に入られているみたいだけど、愛が重めの妹・いすずが黙っているはずがなく――!?
失敗するほど愛される痛快成り上がりVTuberラブコメ、他のヒロイン達とも急接近してますますにぎやかな第2巻!!