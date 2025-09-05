日経225先物：5日0時＝170円高、4万2800円
5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万2800円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては219.73円高。出来高は5547枚となっている。
TOPIX先物期近は3097.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42800 +170 5547
日経225mini 42800 +170 106004
TOPIX先物 3097.5 +14.5 9078
JPX日経400先物 27815 +105 417
グロース指数先物 766 +7 290
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
