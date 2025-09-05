　5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万2800円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては219.73円高。出来高は5547枚となっている。

　TOPIX先物期近は3097.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.33ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42800　　　　　+170　　　　5547
日経225mini 　　　　　　 42800　　　　　+170　　　106004
TOPIX先物 　　　　　　　3097.5　　　　 +14.5　　　　9078
JPX日経400先物　　　　　 27815　　　　　+105　　　　 417
グロース指数先物　　　　　 766　　　　　　+7　　　　 290
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース