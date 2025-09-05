秋篠宮家の悠仁さまは6日、19歳の誕生日を迎えると共に男性皇族として40年ぶりに成年式に臨まれます。

19歳の誕生日にあたり悠仁さまの大学での映像が初めて公開されました。

筑波大学生命環境学群生物学類1年生の悠仁さまは、広いキャンパス内を愛用の自転車で移動し、基礎生物学実験の授業ではグループでフィールド調査をするなど学業に励みながら、複数のサークル活動にも参加し充実した大学生活を送られているということです。

自然豊かな構内では様々な生き物の観察も行い、大学の「宿舎祭」では、友人たちと一緒に模擬店でベビーカステラを販売するなど交友や活動の幅を広げられているということです。

6日、悠仁さまは男性皇族として40年ぶりに成年式に臨まれます。

午前10時から皇居・宮殿で、天皇陛下から贈られた成年用の冠を着用する「加冠の儀」に臨んだあと、午後、天皇皇后両陛下に感謝の言葉を伝える「朝見の儀」などに臨まれます。

陛下からは「大勲位菊花大綬章」が授与され、夜は、帝国ホテルで両陛下や上皇ご夫妻、皇族方などを招いた私的な祝宴に出席されます。

側近によりますと、悠仁さまは、秋篠宮さまから成年式について話を聞いたり、リハーサルを重ねたりして、心を込めて準備されているということです。