秋篠宮家の長男で筑波大学（茨城県つくば市）１年の悠仁さまは６日、１９歳の誕生日を迎えられる。

当日は成年式に臨まれる。

宮内庁によると、４月に同大生命環境学群生物学類に進学した悠仁さまは、新しい友人たちと授業や学校行事、サークル活動に取り組み、充実した大学生活を送られている。

５月に行われた学内のスポーツ行事ではドッジボール競技に参加。６月の学生宿舎祭では、模擬店でベビーカステラを販売するなど友人らとの交流を深められた。

秋篠宮邸（東京都港区）と大学近くに借りた集合住宅の２拠点生活で、自転車で通学されることもある。広大なキャンパス内も自転車で移動しており、植物や生き物の観察のほか散策を楽しまれている。

戦後８０年の今年は、２月にシベリア抑留の歴史などを伝える「舞鶴引揚記念館」を訪問し、７月にはご一家で広島の被爆８０年の企画展に足を運ばれた。悠仁さまは平和への思いを一層強くされた様子だったという。

７月３０日には、沖縄から東京に派遣された小中学生の「豆記者」との懇談に臨まれた。参加者によると、悠仁さまは高校の修学旅行で沖縄を訪れた時の思い出を語り、見送りの際には、子どもたちとハイタッチを交わされたという。

成年式に向けては、秋篠宮さまから直接話を聞いたり、当時の映像を確認したりしたほか、予行練習も行われた。側近によると、悠仁さまは心を込めて準備に当たられているという。

多くの友人に囲まれ、教員も特別扱いせず…筑波大学長

筑波大の永田恭介学長が取材に応じ、悠仁さまの大学での様子について、「学友と一緒にお昼ご飯を食べ、学生宿舎祭ではテントの中でカステラを作るなど、普通の学生と同じように生活されている」と語った。

永田学長によると、通学路では自転車を押しながら友人と談笑する姿がみられるほか、学内では多くの友人に囲まれている。教員らも特別扱いせず、多くの学生と変わりなく接している。

生物学類の授業では、大学構内で生き物や植物を観察するフィールドワークに参加された。長年調査してきたトンボ以外の生き物にも、関心の幅を広げられている。

永田学長は、「大学は自分で何かを見つけて学ぶ場所。他の学生と同様、例えば不便があったら一緒に不便を感じていただくのも大切かなと思う。いろんな人と触れ合って、エンジョイしていただければ」とエールを送った。