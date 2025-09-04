¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¹â¶¶ÎµÌð¡¡ÅöÃÏ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¡õ£²ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¤È¹¥ÁêÀ¡ÖÍ¥½Ð¤ÏºÇÄãÌÜÉ¸¡Û
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£µÀï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¡×¤¬£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¶¶ÎµÌð¡Ê£²£·¡á¹Åç¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅöÃÏ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£°·î¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â£²ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤È¹¥ÁêÀ¿åÌÌ¤À¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½Ð¤»¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Çµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ·±¸å¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÈÉ¤Î¾åÅÄÁª¼ê¤è¤ê¤Ï¼ã´³¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Ã¡¤±¤Ð¤â¤Ã¤È°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é²¼¤í¤·¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤¬¤é¤â´¶¿¨¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
¡¡¶á¶·À®ÀÓ¤â¤Þ¤ë¤¬¤á¡Ê£²Ãå¡Ë¢ªÊ¡²¬¡Ê£¶Ãå¡Ë¤È£²ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡ÖÍ¥½Ð¤ÏºÇÄãÌÜÉ¸¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÁÀ¤¦¤Ïº£Ç¯£²²óÌÜ¡¢ÄÌ»»£·²óÌÜ¤Î£Ö¤À¡£