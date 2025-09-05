悠仁さまキャンパスライフの映像公開…ヘルメットで自転車に乗られる様子も　あす19歳で成年式　模擬店でベビーカステラ販売も

6日、19歳の誕生日に「成年式」を迎える秋篠宮家の長男・悠仁さまが筑波大学のキャンパスで過ごされる様子が公開されました。

早朝、木々に囲まれたキャンパスで黒いヘルメットをかぶり、自転車のペダルを漕がれる悠仁さま。

6日、19歳の誕生日に「成年式」を迎える悠仁さまのキャンパスライフが公開されました。

生物学類で学ぶ悠仁さまは授業などの予定によっては大学近くの拠点に泊まる日もあり、宮内庁によりますと、実験の授業でフィールド調査をしたり、時間があるときには緑地で生き物や植物の観察をしたり豊かな自然の中での大学生活を楽しまれているということです。

また、「宿舎祭」では友人とともに模擬店でベビーカステラを販売したほか、関係者によりますと、高校時代のクラブ活動に引き続き、バドミントンのサークルにも所属し、交友関係や活動の幅を広げられています。

学業優先の傍ら、授業の無い日には沖縄の小・中学生と交流するなど皇室の一員としての活動にも取り組み、赤坂御用地での稲作や野菜の栽培、トンボなど生き物の生息環境の調査も続けられています。

6日に行われる成年式に向け、専門家から説明を受けたり、皇居に通ってリハーサルに臨んだりするなど、皇室の伝統儀式への準備にも熱心に取り組まれているということです。