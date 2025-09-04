TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後11時52分に、大雨警報（浸水害）を土佐市、日高村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・土佐市、日高村に発表 4日23:52時点

西部では5日明け方まで、中部では5日朝まで、低い土地の浸水に警戒してください。西部では、5日朝まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■高知市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■土佐市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■須崎市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　130mm

■宿毛市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　130mm

■土佐清水市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■四万十市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■いの町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■中土佐町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　110mm

□洪水警報
　5日朝にかけて警戒

■日高村
□大雨警報【発表】
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　110mm

■四万十町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　5日朝にかけて警戒

■大月町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm