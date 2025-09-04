米ＩＴ大手グーグルがデータを同意なく収集し、利用者がプライバシーを侵害されたとして起こした訴訟で、米カリフォルニア州の連邦地裁はグーグルに対して４億２５７０万ドル（約６３０億円）の損害賠償を支払うよう命じる評決を下した。

ロイター通信など欧米メディアが３日報じた。グーグルは控訴する方針という。

訴訟は２０２０年７月に提訴された。裁判所は集団訴訟と認定し、グーグルの利用者約１億人が参加しているという。

原告は訴状で、利用者がアプリの閲覧履歴や利用状況を収集されないように設定しても、グーグルは他社のアプリに自社のソフトウェアを組み込んでデータを収集していたと指摘した。

一方、グーグルは、収集した情報は匿名化されたもので、利用者を特定するものではないと主張。他社のアプリを通じてデータが収集されることは事前に利用者に対して説明していたと反論していた。

２０２２年には、テキサス州が不当に住民のデータを収集したとしてグーグルを提訴。グーグルは今年５月、１３億７５００万ドル（約２０００億円）を支払うことで和解した。（ニューヨーク支局 小林泰裕）