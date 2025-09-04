九州や四国に大雨をもたらしている台風15号は、5日朝にかけて四国に上陸する恐れがあります。また、台風から離れた場所でも道路が冠水するなどの大雨となりました。台風が接近している高知駅前から、並木雲楓フィールドキャスターの中継です。

まもなく、台風上陸の恐れのある高知県の高知駅前からお伝えします。

午後11時25分現在、かなり強い雨が降っている状態です。強い風にあおられて、大粒の雨が地面にたたきつけています。地面には水たまりが広い範囲で、できていることがわかります。風にあおられて波打っているのも確認できます。上空を見ると雷が光る様子も、何度も確認できました。

強い雨が降り続いている状態です。4日午後6時ごろから取材をしていて、強い雨が降ったり、やんだり、強い風が吹いたり、やんだりを繰り返している状況です。台風の接近に伴って急激な天候の変化が考えられます。

――今回は台風の進路のみならず、かなり広い範囲での影響が予想されています。高知市内を取材していて、気づいたことは何か、ありますか。

高知市内の方に、お話を伺いました。「高知県では台風が頻繁に来るため、まだそれほど心配はしていない」という声もありました。

ただ、高知県では一部地域で、すでに大雨・洪水警報が発表されている地域もあります。また、5日昼前にかけて、線状降水帯が発生する恐れもあります。十分な警戒が必要です。

高知駅は終電を迎えましたが、大きな混乱は見られませんでした。しかし、5日は列車に遅れや、行き先の変更があるとした上で、すでに一部の列車を運休にすることを決めていて、影響が出そうです。