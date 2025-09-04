Perfumeのファッションプロジェクト『Perfume Closet』第10弾となるアパレルラインが、9月18日より発売される。

（関連：【画像あり】『Perfume Closet』第10弾アパレルアイテム発売 全国4カ所でのポップアップショップも開催）

今回は、Perfumeの楽曲「ネビュラロマンス」、昨年アジア4都市を回ったツアー『Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5"Asia Tour 2024』、『Perfume LIVE@東京ドーム「1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11」』にて披露された「GISHIKI」から着想を得たアパレルアイテムを中心に展開。そのほか、イラストレーター naotteとのコラボレーションアイテムも発売され、メンバーの大切な家族、Popotan、BeBetan、にあ、リヨンの後ろ姿が描かれた商品に要注目となっている。

また、第10弾の発売を記念したポップアップショップが、9月18日より東京、愛知、大阪、広島の4カ所にて開催される。さらに、アーティストオンラインショップ A!SMART（アスマート）、Perfume COSTUME MUSEUM岩手県立美術館でも購入可能。商品情報や詳細はプロジェクトサイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）