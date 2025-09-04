サムスン、完全ワイヤレスイヤホンの入門機「Galaxy Buds3 FE」 価格は21,780円
サムスン電子ジャパンは9月4日、完全ワイヤレスイヤホンの新製品「Galaxy Buds3 FE」を発表した。同社のワイヤレスイヤホンではエントリーとなるモデル。大口径ドライバーによる高音質化、アクティブノイズキャンセリングが特徴で、AIによる通話時の明瞭化機能も搭載する。希望小売価格は21,780円。発売は9月19日。
完全ワイヤレスイヤホンの新製品「Galaxy Buds3 FE」
外観は、上位機種と共通性のあるブレードデザインを採用し、質感を高めたほか、側面をつまんだりスワイプする動作で直観的に操作できるようにした。
アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を標準搭載し、周囲の雑音を低減して音楽や会話に集中できる。本体のマイク配置とAIによる音声抽出技術により、周囲が騒がしい状況でもクリアな会話が可能。
イヤホンの本体サイズは21.1×18×33.8mm、重さは5g。カラーはブラックとグレーの2色。
ブラックとグレーの2色を用意
完全ワイヤレスイヤホンの新製品「Galaxy Buds3 FE」
アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を標準搭載し、周囲の雑音を低減して音楽や会話に集中できる。本体のマイク配置とAIによる音声抽出技術により、周囲が騒がしい状況でもクリアな会話が可能。
イヤホンの本体サイズは21.1×18×33.8mm、重さは5g。カラーはブラックとグレーの2色。
ブラックとグレーの2色を用意