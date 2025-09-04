阪神・佐藤輝明内野手（２６）が４日の中日戦（バンテリン）で決勝打となるリーグトップ独走の先制３６号２ランを放ち、７―５の勝利をたぐり寄せた。

初回、二死一塁で巡ってきた第１打席で涌井の低めのスライダーを右手一本で一閃。打球は右翼ポール際ギリギリに突き刺さる衝撃弾となった。これでバンテリンドームでシーズン７本塁打とし、２００５年の金本知憲を抜き虎史上最多に名を刻んだ。

投手陣はブルペンデーとあってネルソンが先発。「打ったのはたぶんカットボール。ネルソンが先発ということで、初回から先制できたのは良かった。入ってくれてよかったです」（佐藤輝）と早仕掛けに成功。その勢いのまま４回に加点し、７回は近本、森下の適時二塁打と大山の犠飛で４点を加え、７―０と大きくリードした。

近本は８回に三塁打を記録し入団７年目での安打を１０７１とし、長嶋茂雄氏を抜いて歴代２位に浮上。最終的には中日に２点差に詰め寄られながらも、９回は７番手の岩崎が締めて２年ぶりの３０セーブ目を記録した。

藤川監督が「簡単に勝っているゲームはないということです」と話したように、ＣＳ進出に本気モードの中日を振り切ってカード勝ち越し。２位・巨人が敗れたため、優勝へのマジックは２つ減って「４」となった。

５日からは甲子園に戻って広島との３連戦だ。最短でのＶは現時点ではカード第２戦が行われる６日。ブルペンデーでも勝ってしまった猛虎が猛烈な勢いのまま、本拠地で一気にゴールテープを切るシーンを大勢の虎党が待ち望んでいる。