あのが、アパレルブランド『HELL BLAU（ヘルブラウ）』を立ち上げ、本日9月4日18時より商品を公式オンラインストアにて販売開始した。

「自分が本当に着たいと思える服をつくりたい」という純粋な想いから生まれたこのブランドは、あのらしいユーモアと個性を日常にプラスするアイテムを展開する。今回のコレクションは、“school”をテーマに展開。学校が嫌いだったあの自身の経験を元に、あえてスクールテイストのアイテムを制作したという。

公開となったのは、ジャケットセットアップ、Tシャツ、ダメージデニムパンツ、歯のピンズセットだ。ジャケットに合わせるセットアップは、ワイドパンツだけでなくハーフパンツ、プリーツスカートと自由に組み合わせることができ、レースは取り外しが可能。ユニセックスでシーンや気分に合わせて着こなしの幅が広がる1着だ。Tシャツは裏地にプリントを施した、“違和感”をコンセプトにしたブランドを象徴するアイテム。ダメージデニムパンツは、ダメージ加工のバランスを細部までこだわり抜いたのがポイントだ。さらにあのが大好きな歯をモチーフにしたピンズセットも展開する。

なお今後は、ジャージやルーズソックスなど、本人のこだわりが詰まったアイテムも2025年冬頃に展開予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）