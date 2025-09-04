気象庁によると、台風第１５号は、次第に進路を東よりに変え、５日には四国地方にかなり接近し上陸するおそれがあります。西日本から東日本では、５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。四国地方、近畿地方、東海地方、東北地方では５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

気象庁の発表内容は以下のとおり。

［気象概況］

台風第１５号は、４日２２時には宇和島市の南西にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風第１５号は、次第に進路を東よりに変え、５日には四国地方にかなり接近し上陸するおそれがあります。その後、西日本から東日本の太平洋側を東に進む見込みです。台風の東側には、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、西日本から東日本の太平洋側では所々で激しい雨や非常に激しい雨が降っています。

［雨の予想］

西日本から東日本では、５日にかけて、台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、５日には前線が東北地方にのびるため、北日本でも非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

５日０時から６日０時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １５０ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

北陸地方 １００ミリ

東海地方 ２５０ミリ

近畿地方 ２００ミリ

中国地方 １００ミリ

四国地方 １８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

東北地方

岩手県、宮城県 ５日明け方から５日昼前にかけて

東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ５日昼過ぎにかけて

近畿地方

和歌山県 ５日未明から５日昼前にかけて

四国地方

徳島県、愛媛県、高知県 ５日昼前にかけて

［防災事項］

西日本から東日本では、５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、強風や高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］今後発表する台風情報、防災気象情報に留意してください。次の「令和７年 台風第１５号に関する情報（総合情報）」は、５日５時頃に発表する予定です。