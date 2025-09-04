ÆüËÜ¸ì³Ø³¦¤Ë·ã¿Ì¡ª¡©¤¢¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥Á¡×¤Î¸ì¸»¤Ï¡Ä91ºÐ½÷À¤¬¿¿Áê¤ò·ãÇò¡Ö76Ç¯Á°¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Îº¢¤Ë¡Ä¡×¡¡ÎáÏÂ¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿à¿·»ö¼Âá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡¡Ö¥¨¥Ã¥Á¡áH¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸ì¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤Î¡Ö»ä¤ÎÊì¤¬È¯°Æ¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÄ¹ÈøÌÐ¤µ¤ó(62)¡£¡Ö¥¨¥Ã¥Á¡×¤ÏÊì¤ÎÀµ»Ò¤µ¤ó(91)¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë¡ÖÀèÀ¸¤Î¤¢¤ÀÌ¾¡×¤È¤·¤ÆÈ¯°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÊì¤¬À¸¤¤¿¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¾Ú¸À¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀµ»Ò¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤Ç¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àµ»Ò¤µ¤ó¤ÏÀï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1949(¾¼ÏÂ24)Ç¯¡¢½÷»Ò¹»¤ÎÂçºÊ¹âÅù³Ø¹»(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®¡¢¸½ºß¤ÏÂçºÊÃæ³Ø¹âÅù³Ø¹»)¤ËÆþ³Ø¡£1Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ßÁ°¡¢Í§Ã£¤È2¿Í¤Ç³Ø¹»¤ÎÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á°¤ÎÊý¤«¤éÈþ½Ñ¤ÎÀèÀ¸¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ÏÅö»þ20ºÐ¤Ç¡¢¼ø¶È¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î»þ¡¢ÀèÀ¸¤Ï2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡ÖÆ¬¤Î¾å¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡×¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àµ»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï¶µ¼¼¤Ç¡ÖÀèÀ¸¤ÎÌÜ¤Ä¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÑÂÖÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ä¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢À¸ÅÌ¤Î´Ö¤Ç¤ÏÀèÀ¸¤Ë¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÊÑÂÖÀ¡×¤Î¥í¡¼¥Þ»ú¡ÖHentaisei¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¡ÖH¡×¤ò¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥¨¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¨¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö±ôÉ®¤ÎHB¤Ï¥¨¥Ã¥Á¥Ó¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¸ì´¶¤Î·Ú¤µ¤«¤é¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥Ã¥Á¡×¤Î¸ì¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼½ñ¤òÉ³²ò¤¯¤È¡ÖHentai(ÊÑÂÖ)¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¡¢¤â¤È½÷³ØÀ¸¤ÎÍÑ¸ì¤È¤¤¤¦¡×(»°¾ÊÆ²¡Ö¿·ÌÀ²ò¹ñ¸ì¼Åµ¡×)¡¢¡Ö¤â¤È¤Ï½÷»Ò³ØÀ¸¤Î±£¸ì¤Ç¡¢1950Ç¯Âå¤«¤é¤ß¤é¤ì¤ë¡×(¾®³Ø´Û¡ÖÆüËÜ¸ì¸»Âç¼Åµ¡×)¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Àµ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀâ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ç¯Á°¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¾¤Î½÷³ØÀ¸¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àµ»Ò¤µ¤ó¤ÏÀèÀ¸¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ÀÌ¾¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤ÇÅÜ¤ê¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤¤¤¤Êý¤Ç¡£ÊÑ¤Ê¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ°¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÀèÀ¸¤Ï2Ç¯¤Û¤É¤ÇÂà¿¦¤·¡¢²è²È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£96ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âËèÇ¯¡¢¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ»Ò¤µ¤ó¤Ï30ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÀèÀ¸¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢ÀèÀ¸¤¬³«¤¤¤¿³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¡¢³¨¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤Ç¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿¹»¼Ë¤ËÀïÁè¤Î±Æ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÔÅÅ¤ÇÄÌ³Ø¡£Êü²Ý¸å¤ÏÍ§¿ÍÂð¤Ë¥«¥Ð¥ó¤òÃÖ¤¤¤Æ±Ç²è´Û¤äÆü·à¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ë¡Ö¥¨¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¶ì¤·¤¤ÀïÁè¤ò·Ð¤Æ¼«Í³¤¬Ë¬¤ì¤¿»þÂå¤Î²òÊü´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÌÐ¤µ¤ó¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡Ö¸ì¸»¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤âº£¤â»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢°Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²¿¤Î¶µ²Ê½ñ¤«Çº¤ß¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÇËÎ÷ÃÑ¤ÎH¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤ÞÉáÄÌ¤ËÇ¯ÂåÌä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£