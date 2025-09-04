¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡G1¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥ÈCC¡ÛÆâ»³¹â½¨¡¡º£Àá¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÀã¿«ÉñÂæ¡¡¤Þ¤º¤ÏÇòÀ±¥²¥Ã¥È
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼G1¡ÖÂè32²ó¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤«¡¢¹ß¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¶õÌÏÍÍ¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤¬Â³¤¯¾õ¶·¡£Æâ»³¹â½¨¡Ê45¡á°ËÀªºê¡Ë¤Ï¡Ö±«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥¿¥¤¥ä¤ò¤³¤·¤é¤¨¤¿¡×¤¬¡¢2ÆüÌÜ7R¤Ï±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ç¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¥¿¥¤¥ä¤¬ÁöÏ©¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éµ¤Ê¬¤¬°¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¡×
¡¡8·î¤ÎÅöÃÏSG¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï3ÆüÌÜ¤ËÄËº¨¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎ©¤Á²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¾º¤Î°ìÅÓ¤À¡£