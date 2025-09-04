厚生労働省は４日、医療機関が名乗る診療科名に「睡眠障害」を追加することについて、医道審議会の専門部会で議論を始めた。

追加されれば、不眠症などに悩む患者が専門的に診療する医療機関を見つけやすくなると期待される。診療科名の見直しの議論は１７年ぶりで、厚労省は今年度中に追加の可否に関して結論を出したい考えだ。

医療機関が看板などに表示できる診療科名は、厚労省が医療法に基づいて定めている。２００８年に枠組みが大幅に見直され、医療機関は現在、「内科」「外科」「小児科」など２０種類の基本的な名称を単独で使えるほか、「呼吸器」「糖尿病」などを追加して組み合わせる形で名乗ることができる。

厚労省は「睡眠障害内科」「睡眠障害精神科」のように、睡眠障害と基本的な名称を組み合わせて使用可能とすることを議題に上げた。

睡眠障害には、寝付きが悪いなどの不眠症や、睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする睡眠時無呼吸症候群、夜に寝ていても日中に眠気に襲われる過眠症などがある。患者は精神科や耳鼻咽喉科、呼吸器内科などの医療機関を探して、受診している。日本睡眠学会の内村直尚理事長は「５人に１人は睡眠の問題を抱えており、受診先を分かりやすくしてほしいとのニーズは高い」と強調した。