¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡ÙÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡ÈÀèÀ¸¡É¡õ¥é¥¦¡¼¥ë¡ÈÀ¸ÅÌ¡É¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë»ëÄ°¼ÔÌåÀä¡Ö°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤¬¼ç±é¤·¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤È¶¦±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡ËÂè9ÏÃ¤¬4Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¿¿·õ¤Ê´é¤ÇÐÊ¤à¥é¥¦¡¼¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Âç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤ò±Û¤¨¤Æ¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¹ç¤¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£·ø¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤Þ¤¸¤á¤¹¤®¤ë¹â¹»¶µ»Õ¡¦°¦¼Â¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤¬¡¢Ê¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Û¥¹¥È¡¦¥«¥ò¥ë¡Ê¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¤Ë¸ÀÍÕ¤ä¼Ò²ñ¤ò¶µ¤¨¤ëÈëÌ©¤Î¡È¸Ä¿Í¼ø¶È¡É¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¼¡Âè¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈãÈ½¤äÈóÆñ¡¢Áþ¤·¤ß¡¢¼»ÅÊ¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯2¿Í¤ò½±¤¦¡£
¡¡Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿°¦¼Â¤Î¤â¤È¤ËÀî¸¶¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æº§ÌóÇË´þ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¡£¡Ö°¦¾ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼¹Ãå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àî¸¶¤Ï¥«¥ò¥ë¤Î²ø²æ¤Ï¼«Ê¬¤¬²¥¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¡£°¦¼Â¤â¤Þ¤¿¡Ö»ä¤âÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥«¥ò¥ë¤Ø¤ÎÎø¿´¤òÇ§¤á¤ë¡£
¡¡Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤¬ÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ò¥ë¤Î¤â¤È¤ËÀî¸¶¤¬°¦¼Â¤Î½»½ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º§ÌóÇË´þ¤·¤¿»ö¼Â¤ò¹ð¤²¡¢2¿Í¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÀî¸¶¡£¥«¥ò¥ë¤Ï¡¢°¦¼Â¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤ë¤¬Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿°¦¼Â¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¥«¥ò¥ë¤Ï¡È½é¤á¤Æ¤ÎÇã¤¤¿©¤¤¡É¤ò¤¹¤ë°¦¼Â¤ÈÌµ»ö¡¢Áø¶ø¡£2¿Í¤ÏºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¿åÊÕ¤Ë¹ø³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥¹¤ò¡È¤¢¡Á¤ó¡É¤·¹ç¤¦¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤À¤±¤ËÌþ¤ä¤·¤Î°ìËë¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®ÎÉ¤¹¤®ÎÉ¤¹¤® ¡×¡Ö¤³¤Î»þ´Ö°ìÀ¸Â³¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡ª¡ª¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ó¤Í¤§¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È2¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
