世界的デザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏が死去した。91歳だった。イタリア出身。ブランドの公式インスタグラムが訃報を明らかにし、追悼のメッセージを掲載した。

アルマーニ氏は自身の名前を付けたファッションブランド「ジョルジオ アルマーニ」を1975年に創業。デザイン性が高く評価され「モードの帝王」と呼ばれた。

医師を目指し、ミラノ大学医学部に入学したものの、3年生のときに自主退学してイタリア軍へ入隊。のちに兵役の休暇を利用して就職活動。幼なじみを頼ってミラノの百貨店に勤め始め、ファッションデザイナー、ニノ・セルッティが立ち上げたメンズブランド「ヒットマン」へ移り、デザイナーとしての一歩を歩み始めた。「ヒットマン」で実績を残して独立。「ジョルジオ アルマーニ」を創業。世界の誰もがあこがれるブランドへと押し上げた。

同ブランドは公式インスタグラムで「アルマーニ・グループは、深い悲しみとともに、創始者であり、揺るぎない原動力であったジョルジオ・アルマーニ氏の逝去をお知らせいたします」と発表。「従業員や協力者から常に敬意と称賛を込めて『イル・シニョール・アルマーニ』と呼ばれていたアルマーニ氏は、愛する人々に囲まれ、安らかに息を引き取りました。彼は最期まで精力的に働き、会社、コレクション、そして数多くの進行中および将来のプロジェクトに献身しました」と偲んだ。

アルマーニ氏の訃報を知らせる投稿には各界から追悼のコメントが寄せられた。イタリアのラグジュアリーブランド「ヴェルサーチ」の専任デザイナー、ドナテラ・ヴェルサーチ氏は「今日、世界は巨人を失った。彼は歴史を作り、永遠に記憶される」とつづり、故人を追悼した。

元サッカーブラジル代表FWパト氏も「なんて悲しいんだ。安らかにお眠りください」と偲んだ。