ZoomやTeams会議の時に使ってもいいんじゃない？

第一印象からタダモノじゃないって思った。フツーに見えるイヤホンから、立派なブームマイクが口元まで伸びてるんだもの。

ノイズが少なくクリアで滑舌の良い声を相手にお届けするなら、音源たる口と、録音の入り口となるマイクは近ければ近い方がいい。だからやっちゃいましたが何か？というセリフが聞こえてきそうなコイツはfinalの「VR3000 +Condenser Mic for Gaming」。そうなんです。ゲーミングイヤホンなんです。

イヤホンそのものはゲーム＆VR用としてめっちゃ人気なVR3000（16万台も出荷したんだって！）。そこからにょいーんとブームが伸び、先端に風防付きのコンデンサマイクが収まってる。マイクカプセルのスペックは確認できなかったんだけど、イヤホンマイクで当たり前のように使われているMEMSではなくコンデンサマイクを採用したあたり、声の音質アップに効果ありと見た…！

ゲーム中に的確に指示を出すならボイチャ音質マジ大事だし、良い声が録れるならゲーム実況用としても活躍してくれそうだし、仕事でミーティングする時だって頼れそうだ。

