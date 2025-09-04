◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―１ＤｅＮＡ＝６回表降雨コールド＝（４日・マツダスタジアム）

３位・ＤｅＮＡが４位・広島に６回表降雨コールドで勝ち切り、ゲーム差を２に広げた。さらに２位・巨人相手にも１・５差まで詰め寄った。

３回、蝦名が四球で出塁した直後の３回２死一、二塁午後６時４１分から降雨の影響で一時中断となった。グラウンドにはシートがかけられたが、同７時３３分に再開。再開直後に桑原がＶ打となる左前適時打で先制した。その後は試合が進み、午後８時４７分に再び降雨のため試合が中断。その後雨脚は強まり、午後９時２１分に降雨コールドが宣告された。

先発の平良は５回３安打無失点の好投。６回降雨コールドで７月３１日ヤクルト戦（横浜）以来、３５日ぶりの白星で３勝目をあげた。降雨の影響で２度試合が中断したが、４回、５回の２イニングだけで５奪三振をあげるなど計６奪三振で広島打線に的を絞らせなかった。試合後平良は「５回無失点でフォアボールが無かったのが一番良かったんじゃないか。こういう天気の中で先に相手に点を与えなかったのも良かったと思いますし、集中力を切らさずにできたのが一番良かったんじゃないか」と振り返った。