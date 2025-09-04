世界的デザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏が死去した。91歳。イタリア出身。ブランドの公式インスタグラムが訃報を明らかにし、追悼のメッセージを掲載した。

「アルマーニ・グループは、深い悲しみとともに、創始者であり、揺るぎない原動力であったジョルジオ・アルマーニ氏の逝去をお知らせいたします」と発表。

「従業員や協力者から常に敬意と称賛を込めて『イル・シニョール・アルマーニ』と呼ばれていたアルマーニ氏は、愛する人々に囲まれ、安らかに息を引き取りました。彼は最期まで精力的に働き、会社、コレクション、そして数多くの進行中および将来のプロジェクトに献身しました」と偲んだ。

また、遺族と従業員からのメッセージとして「この会社で、私たちは常に家族の一員であると感じてきました。今日、私たちは深い悲しみとともに、この家族を築き、ビジョン、情熱をもって育ててくれた方が残した空白を感じています。私たち従業員、そしてアルマーニ氏と共に常に働いてきた家族は、まさにその精神のもと、彼が築き上げたものを守り、彼の記憶に敬意と責任、そして愛をもって会社を未来へと引き継いでいくことを誓います」と書面で発表した。