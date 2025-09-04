【MLB】パイレーツ3ー0ドジャース（9月3日・日本時間4日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、ベース前で“執念の大ジャンプ”

9月3日（日本時間9月4日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せた内野安打が話題となっている。

7回表・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第4打席。この打席で大谷は、マウンド上の3番手エバン・シックに対し、初球から積極的に振っていくもファウルとなり、カウント0-1。続く2球目、外角低め、147km/hのシンカーはボールとなってカウント1-1とすると、3球目、内角高めのボールゾーンへと投じられた145km/hのシンカーを「痛っ！」と叫びながらも強引に打ちにいき、三塁のやや左前へと転がるボテボテのゴロに。これをサードのキャム・デバニーが懸命にダッシュして拾い上げ、そのまま体を捻りながらのランニングスローで矢のような送球を一塁へと投じるも、全力疾走で一塁を駆け抜けた大谷の足がわずかに速く、セーフに。

いつでも全力疾走が基本の大谷ならではの内野安打で、マルチヒットをマークすることとなった。なお、中継で紹介された“大谷が一塁を駆け抜ける瞬間”のスロー映像では、一塁到達直前の大谷が、長い脚を大きく広げる形で、まさに“宙を飛ぶ”ようにベースへと至る姿も。こうした大谷の体調不良の中で見せた全力疾走での内野安打に、ファンからは「すげえな…」「体調不良やぞ？」「これは泣ける」「まさに激走」「めっちゃ飛んだ」「あれでセーフって野手ドン引きだろw」「勝利への執念だな」「これが大谷さん」といった様々な反響が巻き起こることに。

この日、大谷は先発投手としてマウンドに上がることとなっていたものの、体調不良により、緊急回避。指名打者のみでの出場となったが、そうした状況の中でも、全力疾走を欠かさず、勝利への執念と、リードオフマンとしての役割を全うしようという姿勢を見せることに。とはいえ、ここからいよいよシーズンも大詰め。WSでの戦いも見据え、まずはその体調回復を願うばかりだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）