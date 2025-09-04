◇セ・リーグ 巨人1―12ヤクルト（2025年9月4日 岐阜）

今季ワースト17安打を浴び、今季ワーストタイ12失点で最下位ヤクルトに惨敗。巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は「コメントのしようがないんだよね、正直」と悔しそうに肩を落とした。

4回途中7安打5失点KOされた先発左腕・又木鉄平投手（26）については「空振りが取れなかったですからね。課題は前回の時も言って、すぐ上げちゃったんで、こっちも。申し訳なかったんですけどね。10日くらいで上げちゃったんで、ピッチャーいなかったから。課題を克服することなくこっちに来たんでね。こっちの責任もありますから」とかばう姿勢も。

相手主砲・村上には前日3日（京セラD）の8回に3番手右腕・大勢が15号ソロを被弾していたが、この日は初回に先発左腕・又木が先制の16号2ランを被弾。前夜から2打席連続で一発を浴びると、4回には2番手右腕・泉が17号満塁弾を叩き込まれた。

「昨日のホームランで、もちろん上り調子になってるんでしょうけど。あそこなんとかね。その前のバッター打ち取って、満塁じゃなく勝負できてたらなとか。初回もね、もう少し低くいってればとか。たらればなんですけどね、なんでも」

4回表に7分間、8回表には23分間の降雨中断。8回裏、3度目の中断でそのまま降雨コールドゲームとなったが、投手陣にとっては特にいろいろと厳しい戦いとなった。

「ちょっと申し訳なかったけどね、平内、宮原もね。でも、よく投げてくれたと思います」とすでに大量失点しているところでマウンドに上がった2人をねぎらった杉内コーチ。

なかなか先発陣がそろわない状況が続いているだけに「そうですね、今ちょっと苦しいですね。先発で、自信を持って（マウンドに）送れるっていう先発陣がね、なかなかいないんでね、はい」と苦渋の表情を浮かべ、2軍再調整が決まった又木の代わりに誰を上げるかについては「まあ、誰か上げるでしょうね」と明言を避けた。