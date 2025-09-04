電車がくれた「言葉」と「記憶」→シングルマザーが語る、発達障がい児と電車の“特別な絆”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→母も驚き！リュウくんの言葉がどんどん増えていく…
コミックエッセイ『自閉症育児奮闘記〜今できること』は、シングルマザーのまるさん(@shishishishimr)と、発達障がいと診断された幼い息子・リュウくんの日常を描いた作品だ。ただでさえ大変な初めての育児に加え、息子の成長への不安や悩みを描き共感を呼んでいる。また、そんな親の苦しみをよそに、ゆっくりと確かに成長していく息子の姿も微笑ましい。
本業にパートにと、忙しいなかの休日。それでもお構いなしに、リュウくんは遊んでほしいとせがんでくる。体は疲れているものの、家の中にいてもしょうがないと、リュウくんの大好きな電車を見に出かける。
駅のホームで目の前を走り抜ける電車を見て、リュウくんは「デンチャ！キター！」と大興奮！ちょっと落ち着きがないのは気になるものの、電車をきっかけにさまざまな言葉を覚えていくリュウくんの姿に、まるさんは確かな成長を実感するのだった。
■「降りるー！」母も驚いた、息子の記憶力
まるさん自身出かけることが好きで、リュウくんとよく電車に乗って色々な場所へ出かけているそうだ。リュウくんが電車好きなところは、ほかのエピソードでも描かれている。
興味があるものはやはり覚えが早いようで、「何度か行った先の道順を(リュウくんが)記憶しているようです。降りる予定ではないある駅に停車したとき、ドアが開いた瞬間に『オリルー』と引っ張ってきて、『えっ!?ここで降りるの？どこ行くの？』と電車から降ろされると、ちょっと複雑な乗り換えの道をぐいぐい引っ張って先導。本人の乗りたい電車までたどり着けました。『ちゃんと覚えているんだね！』とびっくりしました」と、驚きのエピソードを明かした。
まるさんにとっては、何でもない休日でも、リュウくんには1日1日がかけがえのない経験になっているようだ。
