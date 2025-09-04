タレント、歌手の板野友美（34）が4日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・40）に出演。家を買えないワケを明かした。

今回は「憧れの新居に引越した人の夜会SP」と題して放送された。都内の高級マンション3LDKに住む板野はタレントにアパレル、化粧品、アイドル育成と敏腕経営者として年収は億超えと紹介された。

家を訪れたのはAKB48の後輩でもあるタレント・大家志津香。豪邸を案内された後「結局、家賃いくらなんですか?」と直球質問し「私の予想は110万円とか」と伝えた。続けて「より上?下?」と聞くと、板野は「上です」と110万円以上だとした。

大家が「110万円より上!?」と驚くと「えー!だって都内だよ」と板野。大家にだけ家賃を耳打ちすると「えっ!?ちょっと待って…見てこれ…鳥肌。ガチでヤバい。え…待って…ウソでしょ?」と衝撃を受けた。

スタジオにも出演していた板野は「本当はね、お家を買った方がいいと思うんですけど…」とポツリ。だが、夫がプロ野球選手ということもあり「いつ変わる（移籍する）か分からない。だからちょっと家も買えない」と事情を説明した。