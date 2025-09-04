「広島０（降雨コールド）１ＤｅＮＡ」（４日、マツダスタジアム）

広島が六回降雨コールドで完封負け。３位・ＤｅＮＡとの３連戦に負け越し、ゲーム差を２に広げられた。先発・高は中断を挟みながら６回途中１失点の好投も、プロ初黒星。１点を追う三回２死二塁の場面では、二走・佐々木が痛恨の走塁ミスで好機を逃すなど平良の前に無得点に封じられた。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。

−高は難しい条件下での登板となった。

「長いこと中断して、難しいところはあったけどね。よく投げてくれたと思います。」

−打線は平良の前に五回まで３安打。

「今日は平良君がすごく良かった。低めに集めていたし、特にスライダーが良かったので、なかなか難しいなとは見ていました」

−その中で三回は佐々木が４試合連続安打でチャンスメーク。

「難しい球だったけど、踏み込んでしっかり振り切っているから、あそこに落ちるんだと思います」

−その後、２死二塁では中村奨の空振りで佐々木が飛び出し、捕手・松尾からの送球でタッチアウト（記録は牽制死）。

「（安打）一本でなんとか帰ろうという気持ちは分かるんだけど、グラウンドコンディションもあるからね。１歩引いて冷静にまた次からやってもらいたい。バントのケースもそうだけど、ランナー二塁で、大きく曲がる変化球っていうのは往々にしてああいうふうになりがちだから。またそこは練習してやってもらいたいなと思います」