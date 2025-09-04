コスメキッチン有楽町店リニューアル♡豪華キット＆限定イベントをチェック

ナチュラル＆オーガニックコスメのセレクトショップ「コスメキッチン」が、2025年9月11日(木)にルミネ有楽町店をリニューアルオープンします。記念すべき今回は、豪華10アイテムが入った限定キットや、肌分析サービスの導入、スペシャルイベントなど盛りだくさん。心も肌も喜ぶアイテムと体験を詰め込んだ特別なオープン企画をお届けします♡

リニューアル限定！豪華コスメキッチンキット

記念キット「Cosme Kitchen OPENING KIT」は、税込8,800円で総額14,000円相当の人気アイテムが10点も入ったスペシャルセット。

スキンケアからインナーケア、アロマまで幅広く網羅した、限定ならではの豪華ラインアップです♪

内容例



・FEMMUE ビューティファイング ヘアミスト 50mL

・trilogy フレッシュブレンド オイル＋シートマスク 1枚

・おいせさん お浄め恋スプレー 15g

・to/one ペタルフロート フローレスタッチ01

・Cosme Kitchen オリジナルポーチ（ブラウン or ベージュ）ほか

有楽町店ならではの特典とイベント

リニューアルオープンを記念して、京都祇をん「ににぎ」とのコラボ和菓子や、F ORGANICSスキンケアセットなど、10,000円以上の購入で豪華ノベルティをプレゼント（数量限定）。

さらに、ukaのヘアスタイリスト・保科真紀さんや植物療法士・森田敦子さんによる入店イベントも開催。パーソナルなスタイリングやインナーケアの提案を直接受けられる貴重な機会です。

心地よさを追求した店内と新サービス

新店舗では、汗から肌の状態を分析する革新的な「肌分析サービス」を導入。これにより、自分の肌に本当に合うケアを見つけやすくなります。

店内は「オーガニックラバーのキッチン」をイメージした温かみある空間に。DIY感ある素材や手仕事のディテールが散りばめられ、安心感とワクワク感を同時に体験できます。

コスメキッチン有楽町で新しいビューティー体験を♡

リニューアルを迎えるコスメキッチン有楽町店は、限定キットや特典だけでなく、肌分析やスペシャルイベントなど、新しい美の体験を提供してくれる場所へと生まれ変わります。

自分にぴったりのケアやお気に入りアイテムを見つけながら、心まで満たされるショッピングを楽しんでみませんか？