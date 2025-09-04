ビジュアルアーツは、ドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』より麻枝准×やなぎなぎ名義の新アルバムを2カ月連続で発売する。

（関連：【画像あり】アルバムジャケットのイラスト）

10月22日には初のリミックスアルバムとなる『Heaven Burns Red Remix Album:Alice』、11月26日には2ndアルバム『Welcome to the Dying Season』を発売。2作ともに現在予約受付中だ。

『Heaven Burns Red Remix Album:Alice』は、劇中を彩る麻枝准×やなぎなぎ名義の楽曲がEDMを軸にアートコアやオーケストラなどを織り交ぜたオルタナティブなサウンドに生まれ変わる。リミキサーたちによる多彩なアプローチによって再構築された全13曲を収録する。

『Welcome to the Dying Season』は、ドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』麻枝准×やなぎなぎ名義の劇中を彩るボーカル曲を収録する。

9月24日に発売を予定しているShe is Legend 3rdアルバム『Perfect Smile』も含めると、『ヘブンバーンズレッド』関連のアルバムは3カ月連続で発売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）