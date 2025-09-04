¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ß¤¿¤¤¡×¹â²¬Ááµª¡¢ÍÅ±ðà¸«ÊÖ¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤È¤Æ¤â±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤Ë¡×Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Êì¿ÆÌò¤ò¹¥±éÃæ
¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª(52)¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿½ãÇò¤Îà¸«ÊÖ¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¾Ò²ð¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¡£¥Ð¥«¥é¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿Å¹Æâ¡£ÁÇÅ¨¡£ìÔÂô»þ´Ö¡£¡£¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Çò¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÊì¤Ä¤è¤ò¹¥±é¡£ÍÄ¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤ò¼Î¤Æ¤¿ÀßÄê¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÊª¸ì¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤â ¤µ¤¤Á¤ã¤ó¤â ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡ª¤È¤Æ¤â±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤µ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£