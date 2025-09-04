¡Ö¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¡Ä¡×ÅÅ·âÎ¥º§¤Î2¿Í¤¬àÆ±¤¸¾ì½êá¤Ç²ÆµÙ¤ßËþµÊ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×
Æ±¤¸¥¨¥×¥í¥ó»Ñ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÅÅ·âÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿2¿Í¤¬àÆ±¤¸¾ì½êá¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ösummer time in KAGOSHIMA¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤í¤¯¤í¤Ç¾Æ¤Êª¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤äÅÐ¤êÍÒ¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ëÉ÷·Ê¡¢³¤¤Î²èÁü¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦¾¾°æÂçÊå¤µ¤ó¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ËÃã¿§¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï¡¢¸µºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬Æ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î"¤í¤¯¤í"ÂÎ¸³¡£¥´¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¾¾°æ¤ÈÆ±¤¸Ãã¿§¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤òÃå¤ÆÂ·¤Ã¤ÆÆ«·ÝÂÎ¸³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2011Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Ä¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£14Ç¯¤Ë¤Ï¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯8·î17Æü¤Ë²ÃÆ£¤¬½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢Æ±µï¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£