¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û£³Ï¢¾¡¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÉÝ¤¤¤Ê¤È¡×¡¡¼ººö¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£´Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£¸¡½£°¤ÇÂç¾¡¤·¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¾åÂô¤¬º£µ¨½é¤ÎÃæ£µÆü¤Ê¤¬¤é£¸²óÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡££³²ó¤Ë¤Ï¥×¥íÄÌ»»£±£°£°£°Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Åêµå¤Ç£±£±¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï½é²ó¡¢¥×¥í½é¤Î£´ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿Îæ°æ¤ÎÂÇµå¤òÁê¼êÀèÈ¯¤ÎÅÄÅè¤¬¼ººö¡£Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤¬¹¤¬¤ë¤È£µÈÖ¡¦·ª¸¶¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦±¦Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ø£¶¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ï¼þÅì¤ÎÅ¬»þÂÇ¤äËÒ¸¶Âç¤Î£´¹æ¥½¥í¤Ê¤É¤Ç£±£²°ÂÂÇ£¸ÆÀÅÀ¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢·ª¸¶¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤ÏÁê¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¢¤¢¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£È¿ÌÌ¶µ»ÕÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÉÝ¤¤¤Ê¤È¡£¤â¤Á¤í¤óÂÇ¤Ã¤¿·ª¸¶¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼è¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÀÅô¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¤â¡¢Ï¢ÇÔ¤Î·ù¤ÊÎ®¤ì¤«¤é¤Î£³Ï¢¾¡¡£¼¡¥«¡¼¥É¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤½¤ÎÏ¢¾¡¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£