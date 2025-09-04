巨人の増田大輝内野手（３２）が４日のヤクルト戦（岐阜）後、幻に終わった野手登板について振り返った。

序盤から大量リードを許した。先発の又木が４回途中５失点、２番手・泉も村上に満塁弾を被弾しこの回４失点と投壊。その後の救援陣は平内が２回、宮原が１回とイニングを淡々と消化していったが、８回裏のブルペンには野手である増田大が雨の中腕を振り、９回の登板に備えて肩を作っていた。

結果的には８回雨天コールドとなりマウンドに上がることはなかったが、試合が続行されていた場合は２０２０年の阪神戦（甲子園）以来自身２度目となる野手登板となっていた。

阿部監督は試合後に「今日は増田（大輝）を投げさせる予定だったんだけどね。投げさせたらまた何かいろいろとあると思うけど、投げさせなくて良かったなと思って」と振り返りながら安どの表情。

当の増田大自身は「やっぱりチームなんで、助け合いだと思うので。投手は明日も明後日も投げないといけないんで、少しでもカバーできたらなっていう感じでしたね」と心境を告白すると「（野手登板は）あるかなって感じでは思っていましたけど。ない方がいいんでしょうけど。まあでも、投手もいっぱい投げていたので、少しでも力になれればっていう感じでした」と舞台裏での準備について振り返った。