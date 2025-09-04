◆パ・リーグ ロッテ２―９日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリン）

日本ハムの達孝太投手が６回５安打無失点で７月１４日（対西武・東京Ｄ）以来１か月半ぶりの７勝目をあげた。「２イニング目、ランナー２人出てから、まじでここ２試合が走馬灯のようによみがえってきて、打たれる気しかしなかった。死ぬ気で投げました。踏ん張れたのでめっちゃよかった」。２回無死一、二塁のピンチをゼロでしのいだ場面を振り返った。

壁を乗り越えた７勝目は格別で、「いい心の状態で臨めているのでいい結果になった。初勝利よりうれしいですよ。まじで」。２２年のデビューから７連勝のプロ野球記録を達成した２１歳は、「１年目で活躍した選手が２年目で活躍できないとか言いますけど、それを１年で経験している感覚。勝てないと長いです。すっきりしない」と喜びも大きかった。

復活の要因としては、「メンタル状態が良くなってきた。控えめな発言が減った。２４時間野球に突っ込むだけ。それだとマイナス思考にならないというか自信満々でいける」と語った。

新人王候補筆頭の右腕は、「こんなもんじゃないでしょというところを見せたい。あと３勝。この勢いだったらいけそう」と大投手への道を歩む。