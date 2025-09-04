◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）

阪神は優勝マジックを２つ減らして「４」とした。最短６日の広島戦（甲子園）でリーグ優勝が決まる。

ただ、この日は７点リードから２点差まで詰め寄られる展開。７回にハートウィグが四死球でピンチを招いて適時打を浴び、代わった島本も細川に左越え３ランを浴びた。８回は及川も１点を失い、９回は守護神・岩崎が１死一、二塁としながら、本塁を死守した。

藤川監督は「修業ですね。強い選手、弱い選手、気が抜ける選手、気持ちが入り続ける選手も含めてね。いい教訓にして。相手も本気だし」と厳しい表情。来日初先発となったネルソンについて問われると、「ネルソン、ハートウィグともに日本の野球を学ぶ姿勢っていうのが見えないといけないですね。この後、戦っていくんで。やっぱり勝負強さと、何をするべきかっていうのが。コーチも責任があるし、いい教訓ですよね。まだここから、毎日大事なゲームが続きますから。あとは、今までやってきてますけど、簡単に勝っているゲームはないってことです。それだけは言わせてもらいます」と言葉を続けた。