８月行われた新体操の世界選手権で団体総合の金メダルに輝いた松本市の高校2年生、花村夏実選手が地元に戻り、練習を再開しています。次に彼女が見据えるのは、3年後のオリンピックです。





長い手足を生かした表現力。しなやかな動きで見ている人たちを魅了します。松本市の新体操クラブ、「WingまつもとRG」に所属する高校2年生、花村夏実選手17歳。きのうも市内の体育館で汗を流していました。





花村選手は８月、ブラジル・リオデジャネイロで開かれた新体操の世界選手権に日本代表・フェアリージャパンとして出場。団体総合でボールとフープを使った演技に出場し、日本初の金メダル獲得に貢献しました。花村夏実選手「強い気持ちで挑めたので、ブラジルのすごい歓声を受けてあの舞台に立ててすごく楽しかったです」新体操界の歴史を塗り替えた快挙。その裏には、支えてくれた大切な存在がありました。花村夏実選手「母が作ってくれたお守りをにぎって」花村選手が中学生の時に着ていた衣装と同じデザインのお守り―。世界選手権でも力をもらいました。後輩「おめでとうございます」

世界一に輝いたのは所属クラブでも初めての快挙。後輩たちの憧れの存在です。



中2・江口佳歩さん

「いつも一緒に練習している先輩が世界で活躍していてすごい成績も出していて尊敬します」



小6・牧野千華さん

「なつみさんのように世界の舞台で輝ける選手になりたい」



帰国して数日だけ休みましたが、すぐに練習を再開。３日は、基礎練習を中心に体を動かしました。



3歳で新体操を始めた花村選手。幼いころから、高い表現力が際立っていました。今は身長169センチと長い手足を生かしたダイナミックな演技が持ち味です。小学2年生の時から指導している鈴木あおいコーチは…。



WingまつもとRG鈴木あおいコーチ

「（金メダル）の瞬間は信じられない気持ちと、泣けてきて泣けてきて仕方なかった。希望と、次への勇気をもらった気持ちでいっぱいです」



10月のトライアウトで再び日本代表のメンバー入りを目指している花村選手。今後の目標を書いてもらいました。



花村夏実選手

「オリンピック出場です。日本の最前線で練習も試合も出ていることに喜びを感じているので、まだまだここからオリンピックに向けて突き進んでいきたい」